ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 77 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer nach einem Studienerfolg mit dem Medikamentenkandidaten Finerenon für Nierenkranke auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das seien positive Neuigkeiten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Es sei aber schwer, das kommerzielle Potenzial des Mittels zu beurteilen, solange es noch keine detaillierten Daten gebe./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 14:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / 14:06 / BST

