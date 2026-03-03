ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Leverkusener hätten im vierten Quartal 2025 solide abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der operative Ergebnisausblick auf 2026 bedeute aber für den Konsens einen währungsbedingten Korrekturbedarf von 3 Prozent./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMT
