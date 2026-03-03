DAX24.152 +1,5%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 +2,5%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.863 +3,4%Euro1,1646 +0,3%Öl82,36 +0,5%Gold5.182 +1,8%
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

04.03.26 13:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
37,00 EUR -0,85 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Leverkusener hätten im vierten Quartal 2025 solide abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der operative Ergebnisausblick auf 2026 bedeute aber für den Konsens einen währungsbedingten Korrekturbedarf von 3 Prozent./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMT

