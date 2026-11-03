ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 61 Euro

03.11.26 12:22 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal und einem optimistischeren Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Dank des starken Pharmageschäfts habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. Insgesamt dürften die Anleger die Resultate positiv aufnehmen./rob/la/edh

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------