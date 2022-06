ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro

Aktien in diesem Artikel Bayer 61,69 EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach der Ablehnung eines Berufungsantrags durch das oberste US-Gericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Entscheidung sollte für die Stimmung unter den Aktionären nur ein kleiner Dämpfer sein, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einer ersten negativen Reaktion auf die neuen Tatsachen sollte sich der Kurs erholen, glaubt der Experte. Er blickt optimistisch voraus, zum Beispiel auf die bald erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 15:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2022 / 15:13 / BST