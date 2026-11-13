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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bechtle auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
35.20 EUR 0.70 EUR 2.03 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate des IT-Dienstleisters hätten den zuvor vorgelegten Eckdaten entsprochen, schrieb Joseph George am Freitag. Die Nachfrage bleibe groß, doch der Free Cashflow werde beeinträchtigt durch hohe Lagerbestände./rob/tih/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT

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Datum Rating Analyst
14:01 Bechtle Kaufen DZ BANK
09:51 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Bechtle Buy Warburg Research
06.11.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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