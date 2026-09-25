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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Neutral'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti zog am Freitag ein vorsichtig optimistisches Fazit der Global Beauty Conference der US-Bank. Das Geschäft mit Schönheitspflege bleibe insgesamt relativ robust. Koreanische Kosmetik (K-Beauty) erfreue sich mit starken Innovationen und rasentem Entwicklungstempo global wachsender Beliebtheit und auch die westlichen Konzerne nähmen den Trend auf. Zudem gebe es immer mehr Verknüpfungen zwischen Beauty und Gesundheit. Beiersdorf stelle sich 2027 auf einen Turnaround ein, schrieb Pannutti nach einem Treffen mit dem Chef Vincent Warnery./ag/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 01:20 / BST

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Datum Rating Analyst
09:26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
16.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
09.09.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
07.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research

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