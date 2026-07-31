ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro

03.08.26 15:49 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 13:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 13:30 / BST

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen und einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Konsumgüterkonzerns lägen deutlich unter den Erwartungen und dürften zu merklich sinkenden Konsensschätzungen führen, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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