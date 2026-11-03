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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 82 Euro

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BMW AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach einer Prognosesenkung des Autobauers für das Kerngeschäft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. BMW nehme eine gründliche Überprüfung der Produktionsstandorte, der Technologieplattform und der Verwaltung vor, um die Wettbewerbsfähigkeit seiner industriellen Präsenz so schnell wie möglich zu steigern, kommentierte Jose Asumendi am Dienstag die gekürzten Jahresziele für die Margen, die Kapitalrendite und den Absatz. Die bestätigte Prognose für den freien Mittelzufluss bezeichnete er als einen Lichtblick./rob/gl/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:36 / GMT

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Datum Rating Analyst
20.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.

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