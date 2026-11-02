ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 120 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas nach einem Gesprächen mit Finanzchef Lars Machenil auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dieser habe an die erneut starken Quartalszahlen der Bank erinnert, schrieb Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Trotz des weiteren Gegenwinds für die Fahrzeugleasing- und Flottenmanagementtochter Arval rechne sie für die kommenden Jahre mit einer weiteren Verbesserung der Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE)./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:43 / GMT
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