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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 290 Dollar

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach der Bekanntgabe eines neuen Software-Fehlers bei seinem weit verbreiteten Modell 737 Max auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Angesichts der Abstürze der Flugzeuge vom Typ Max in den Jahren 2018 und 2019 befasse sich der Flugzeugbauer intensiv mit den Sicherheitsaspekten der Flugsteuerungssoftware, schrieb Seth M. Seifman in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Gleichwohl könnte diese Vorgeschichte auch dazu führen, dass Aufsichtsbehörden und Kunden diesem Thema kurzfristig zusätzliche Aufmerksamkeit widmeten./rob/la/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:56 / EDT

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21:41 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.

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