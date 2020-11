ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Brenntag auf 'Overweight' - Ziel 66,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66,50 Euro belassen. Die Details des Chemikalienhändlers zur aktualisierten Strategie mit ehrgeizigen mittelfristigen Zielen beinhalteten erhebliches Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 00:15 / GMT