ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf das erste Geschäftsquartal lägen ihre Schätzungen beim Umsatz auf dem Niveau der Markterwartung, beim operativen Ergebnis aber etwas darüber, schrieb Analystin Anchal Verma in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick./mis/ag

