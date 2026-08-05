ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen verfehlt, wenn man Zollrückerstattungen herausrechne, schrieb David Adlington am Donnerstag nach dem Bericht. Es sei recht wahrscheinlich, dass die Jenaer letztlich am unteren Ende der Jahresziele landeten./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:18 / BST
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|RBC Capital Markets
|09:31
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.