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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf 'Underweight'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen verfehlt, wenn man Zollrückerstattungen herausrechne, schrieb David Adlington am Donnerstag nach dem Bericht. Es sei recht wahrscheinlich, dass die Jenaer letztlich am unteren Ende der Jahresziele landeten./rob/ag/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:18 / BST

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DatumRatingAnalyst
10:26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:56 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
09:31 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.