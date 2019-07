ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental AG auf 'Underweight' - Ziel 119 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach einer Gewinnwarnung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Er sehe sein Anlagevotum durch die Gewinnwarnung bestätigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte geht nun aber davon aus, dass der Autozulieferer und Reifenhersteller einen Kostensenkungsplan vorlegen wird./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 22:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / 22:44 / BST