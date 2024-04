ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Covestro auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen fürs erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen, der Ausblick für das zweite Jahresviertel liege aber etwas unter der mittleren Markterwartung, da die Nettopreise noch keine positive Trendwende vollzogen hätten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 07:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2024 / 07:05 / BST

