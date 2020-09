ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Covestro auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Covestro nach einem Medienbericht über ein Interesse des Finanzinvestors Apollo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Gewinne des Kunststoffkonzerns seien an einem zyklischen Tiefpunkt und die einzelnen Sparten wiesen Synergien auf, daher sei ein Interesse eines Private-Equity-Investors zum gegenwärtigen Zeitpunkt nachvollziehbar, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Frage sei jedoch, inwieweit der Aufsichtsrat, der zur Hälfte aus Gewerkschaftsvertretern zusammengesetzt sei, sich damit nun auseinandersetzen wolle - gerade mit Blick auf eine Preiserholung wichtiger Produkte im dritten Quartal./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2020 / 10:31 / BS

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2020 / 10:32 / BST

