ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Credit Suisse auf 'Neutral' - Ziel 12 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung um 9 Prozent verfehlt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zu den Aktien der Schweizer Bank. Etwas höheren Erträgen und niedrigeren Kosten stünden hohe Rückstellungen für drohende Kreditausfälle durch die Corona-Krise gegenüber./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 07:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / 07:42 / BST

