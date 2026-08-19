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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Die Geschäftsdynamik beim Tickethändler und Veranstalter sei intakt, schrieb Lara Simpson am Donnerstag im Nachgang der jüngsten, erwartungsgemäßen Quartalszahlen. Vom Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand erwartet die Expertin einen frischen 360-Grad-Überblick der Unternehmensstrategie./rob/ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 21:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:15 / BST

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DatumRatingAnalyst
10:16 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
11.08.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.

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