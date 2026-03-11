ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 47 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei robust gewesen, schrieb der Experte Akshat Kacker am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Resultate. Die für 2026 ausgesprochene Zielspanne für das operative Konzernergebnis (Ebit) liege aber im Mittelwert unter dem Analystenkonsens, gab er zu bedenken./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT

