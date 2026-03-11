DAX23.614 -0,1%Est505.769 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -1,9%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.539 -0,5%Euro1,1548 ±-0,0%Öl97,55 +4,2%Gold5.176 +0,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 47 Euro

12.03.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
43,75 EUR 1,92 EUR 4,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei robust gewesen, schrieb der Experte Akshat Kacker am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Resultate. Die für 2026 ausgesprochene Zielspanne für das operative Konzernergebnis (Ebit) liege aber im Mittelwert unter dem Analystenkonsens, gab er zu bedenken./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

