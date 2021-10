ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach dem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe die Markterwartungen leicht übertroffen und seinen Ausblick bestätigt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / 07:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 07:16 / BST