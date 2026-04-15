ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat Danone nach Quartals-Umsatzzahlen und der anschließenden Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das Management des Lebensmittelkonzerns habe die Jahresziele bestätigt und eine Geschäftsbeschleunigung im weiteren Jahresverlauf in Aussicht gestellt, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ungeachtet des Vertrauens der Franzosen in eine Erholung befürchte sie aber, dass das angestrebte vergleichbare Wachstum für das zweite Quartal nach unten revidiert werden müsse. Auch die Margenverbesserung im Vergleich zum Vorjahr könnte moderater ausfallen als avisiert./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:47 / BST
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