DAX22.587 -1,6%Est505.563 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -0,1%Nas21.930 +0,8%Bitcoin60.165 -2,5%Euro1,1559 ±-0,0%Öl106,2 +2,9%Gold4.418 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- AIXTRON baut neues Werk in Malaysia -- Beyond Meat verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung -- Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro

26.03.26 09:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
15,97 EUR 0,07 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung den starken Free Cashflow. Er monierte aber den Ausblick auf den operativen Gewinn (Ebitda), der etwas schwächer als erwartet sei./rob/tih/ck

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
10:06Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026Delivery Hero BuyUBS AG
24.03.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:06Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026Delivery Hero BuyUBS AG
24.03.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.03.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen