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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro

25.05.26 12:34 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging am Freitagabend auf Berichte ein, wonach Uber eine Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten erwägt. Dies wäre für die Aktionäre das Sahnehäubchen, schrieb er angesichts der jüngsten Neubewertungsrally in der Hoffnung auf einen Portfolioumbau. Für Uber wurde der Deal strategisch Sinn machen - sowohl mit Blick auf die geografische Expansion als auch Synergiepotenzial. Diebel sieht jedoch auch regulatorische Hürden./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 22:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 22:27 / BST

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