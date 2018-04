ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 12 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Im Fokus stehe der angekündigte Umbau des US-Geschäfts, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Verkleinerung des Investmentbanking hält er für die richtige Strategie. Wichtig seien nun fehlende Details und ein Zeitrahmen./ag/la

Datum der Analyse: 26.04.2018

