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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe auf ganzer Linie stark abgeschnitten, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Anleihegeschäft habe der deutsche Branchenprimus die US-Wettbewerber überflügelt. Dies sollte höhere Gewinnschätzungen (EPS) und die Neubewertung der Aktien stützen./rob/la/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST

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12:16 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:11 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
12:11 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.