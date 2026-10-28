ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 41 Euro

28.10.26 12:13 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte den Frankfurtern am Mittwochmorgen eine gute Entwicklung im dritten Quartal. Die Kehrtwende im Firmenkundengeschäft sei endlich gelungen./rob/ag

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:46 / GMT