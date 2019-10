ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 140 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Ergebnisse seien wie vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie werde derzeit etwas niedriger als die von Branchenkollegen gehandelt./he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / 21:12 / GMT

