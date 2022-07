ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit Blick auf den Verkauf der Mehrheit am Funkturmgeschäfts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der Konzern habe zu einem Preis verkauft, der über dem von ihm veranschlagten Multiplikator liege, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der gesamte Wert des Deals liege jedoch unter den in den vergangenen Wochen in der Presse kolportierten 20 Milliarden Euro - was zum Teil darauf zurückzuführen sei, dass der Konzern das operative Ergebnis (Ebitda) des Funkturmgeschäfts um 40 Millionen Euro nach unten korrigiert habe./tav/mis

