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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'

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Deutsche Telekom AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Overweight" belassen. Prinzipiell sei nachvollziehbar, warum sich ein aktivistischer Investor für die Bonner interessieren könnte, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag anlässlich der Spekulationen um einen Einstieg von Elliott. Die Aktie erscheine extrem günstig trotz attraktiven Gewinnsteigerungen. Die Aktien würden belastet von "einem einzigartigen Cocktail strategischer Probleme". Zudem sei der im Raum stehende Zusammenschluss mit der US-Tochter T-Mobile US so komplex, dass sich eine breite Front dagegen gebildet habe. Auch hier könnte ein aktivistischer Investor auf der einen oder der anderen Seite Position beziehen. Für eine Neubewertung müsse die Telekom die künftige Beziehung zur US-Tochter plausibel machen und obendrein deren Probleme angehen./rob/ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:18 / BST

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DatumRatingAnalyst
08:31 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG

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