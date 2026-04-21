DAX24.224 -0,2%Est505.923 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 +1,7%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.453 +2,2%Euro1,1749 +0,1%Öl99,15 +0,1%Gold4.759 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 NEL ASA A0B733 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- LPKF, NEL, TUI. SAP, BioNTech, TMTG, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: American Express gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: American Express gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight' - Ziel 40 Euro

22.04.26 11:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,61 EUR -1,41 EUR -4,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ein Zusammengehen des Telekommunikationskonzerns mit seiner in den USA börsennotierten Tochter T-Mobile US würde die Investoren überraschen und zunächst mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben, schrieb Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf einen Medienbericht, dem zufolge es entsprechende Überlegungen gibt. Eine solche Transaktion ziele erkennbar darauf, den Bewertungsabschlag der Bonner im Vergleich zur US-Tochter zu beseitigen, mehr Mittel für Zukäufe zur Verfügung zu haben und den weltgrößten Telekommunikationskonzern zu schaffen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:25 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
11:56Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
09:31Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
08:36Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
14.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:56Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
09:31Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
08:36Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
14.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen