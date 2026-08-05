ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Telekom nach Zahlen auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Nehme man das US-Geschäft aus der Betrachtung heraus, dann hätten die Bonner die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Akhil Dattani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Rechne man T-Mobile US hinzu, dann liege der Nettogewinn um sechs Prozent über der Markterwartung und der Free Cashflow um drei Prozent darüber./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:15 / BST
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|27.07.26
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|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG