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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 56,50 Euro

31.03.26 16:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Im Frachtgeschäft müsse der Logistikriese stärker auf die Umsätze fokussieren, zitiert Analyst Alexia Dogani den Lieferkettenchef Oscar de Bok. Auch müsse die Digitalisierung vorangetrieben werden, um die sich bietenden Gelegenheiten auch am Schopfe zu packen, hieß es in einer Studie am Dienstag./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:15 / BST

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