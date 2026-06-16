DAX24.935 +0,1%Est506.300 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2800 +0,5%Nas26.368 ±-0,0%Bitcoin56.831 +0,6%Euro1,1590 -0,2%Öl79,53 +0,2%Gold4.358 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX schließt wenig bewegt -- BMW kappt Prognose kräftig -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Softbank, Halbleiter-Aktien, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
BMW-Aktie rot: Kräftige Prognosesenkung wegen China-Schwäche und Iran-Konflikt zieht auch Mercedes runter BMW-Aktie rot: Kräftige Prognosesenkung wegen China-Schwäche und Iran-Konflikt zieht auch Mercedes runter
Bitcoin zurück über 65.000 US-Dollar: Top 10 Crypto ETP von finanzen.net im Aufwind Bitcoin zurück über 65.000 US-Dollar: Top 10 Crypto ETP von finanzen.net im Aufwind
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro

17.06.26 18:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
52,68 EUR 0,18 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) anlässlich der "European Industrials Conference" der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, dass der Logistikkonzern die anhaltenden konjunkturellen und handelspolitischen Unsicherheiten meistern könne, schrieb Alexia Dogani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der nächsten Phase gehe es vor allem darum, das Volumenwachstum aus eigener Kraft wieder aufzunehmen, dabei die Kostendisziplin beizubehalten und die Vorteile einer verbesserten operativen Hebelwirkung zu nutzen./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 14:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 14:35 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
18:01DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
16.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
28.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18:01DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
16.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
22.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
28.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldJefferies & Company Inc.
22.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
06.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen