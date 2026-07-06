ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Alexia Dogani in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Stark habe das Express-Geschäft abgeschnitten, das von einem knappen Angebot in der Luftfracht angesichts des Konflikts im Nahen Osten profitiert habe./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:14 / BST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|17:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.