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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
58.46 EUR 0.72 EUR 1.25 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe stark abgeschnitten und die Markterwartung übertroffen, schrieb Alexia Dogani am Freitag mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit). Der Ausblick klinge zuversichtlich./rob/la/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 19:45 / BST

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Datum Rating Analyst
21:46 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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