ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Diageo auf 'Overweight' - Ziel 4000 Pence

Heute im Fokus

Micron macht weniger Verlust als befürchtet. Peloton-Aktie gefragt: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an. Skeptische Kemden-Analyse zieht MorphoSys-Aktie nach unten. Daimler Truck baut größtes Logistikzentrum in Halberstadt. Rheinmetall-Joint Venture in der Ukraine erhält Freigabe. Porsche hält an Gewinnziel fest. Birkenstock zeiht US-Börsengang wohl trotz Regierungsstillstand in Betracht. Tesla hat bisher schon 26 Umwelt-Vorfälle in Grünheide gemeldet.