ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Easyjet auf 'Underweight' - Ziel 310 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat easyJet nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 310 Pence belassen. Die Ticketpreise lägen wie erwartet deutlich über der Zielsetzung der Billigfluggesellschaft, schrieb Analyst Harry Gowers am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies und der Ausblick, der auf eine weiter starke Nachfrage hindeute, dürften die Konsensschätzung für das Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr deutlich steigen lassen. Die Zahlen ließen zudem positive Rückschlüsse auf die anstehenden Zahlen der Konkurrenten Wizz und Ryanair zu. Auf Basis seiner Gewinnschätzungen für 2024 sei die seit Jahresbeginn stark gelaufene Aktie indes höher bewertet als vor der Corona-Pandemie./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 07:57 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------