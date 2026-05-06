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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 10,40 Euro

07.05.26 22:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Enel S.p.A.
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Das Management des Ölkonzerns habe überzeugend dargelegt, wie die Ziele für 2026 erreicht werden sollen, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Augenmerk der Anleger dürfte sich in den kommenden Monaten vor allem auf Aktivitäten im Bereich Fusionen und Übernahmen richten./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:58 / BST

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