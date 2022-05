ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Engie auf 'Overweight' - Ziel 19,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Engie (Engie (ex GDF Suez)) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe sehr starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Vincent Ayral am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit deutlich steigenden Markterwartungen angesichts der erhöhten Jahresziele./ag/la

