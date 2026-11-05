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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Eon auf 'Overweight' - Ziel 21,70 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon (EON SE) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 statt 2026 treffen werde, sei positiv für Stromnetzbetreiber, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Regulierungsbehörde reagiere auf Druck für höhere Renditen im Gasbereich, in dem die Notwendigkeit für Investitionen deutlich niedriger sei als bei Strom./mis/rob/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT

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Datum Rating Analyst
02.11.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 EON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 EON SE Outperform Bernstein Research
28.09.26 EON SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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