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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ferrari auf 'Overweight' - Ziel 380 Euro

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Ferrari N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Ferrari auf "Overweight" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Die Geschäftstrends des Luxussportwagenbauers im dritten Quartal sollten denen des ersten Halbjahrs ähneln, schrieb Jose M Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er erwartet einen leichten Umsatzrückgang, der durch die Produktpalette, die geografische Aufstellung und die Preisentwicklung kompensiert werden sollte. Die Italiener dürften zeigen, dass sie den Kostendruck mit ihren starken Produkten absorbieren können./rob/gl/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / BST

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16:36 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:46 Ferrari Outperform Bernstein Research
11:21 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets

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