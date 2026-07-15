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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
44.40 EUR 0.04 EUR 0.09 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des Dialysekonzerns habe zwar positiv überrascht, schrieb David Adlington in einer ersten Einschätzung am Montag. Die Markterwartungen für das Gesamtjahr dürften sich trotzdem nicht groß ändern, denn wegen der beibehaltenen Unternehmensprognose müssten nun wohl die Schätzungen der Analysten für das zweite Halbjahr nach unten korrigiert werden./rob/la/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:13 / BST

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
20.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.