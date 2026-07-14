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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall setzt in der anstehenden Berichtssaison unter den Flughafenbetreibern vor allem auf Fraport, wie sie am Dienstag in ihrer Zusammenfassung der Ausblicke für den europäischen Infrastruktursektor schrieb. Fraport sei seit Beginn des Iran-Kriegs besonders schwach gelaufen und könnte von jeglichen positiven Neuigkeiten daher besonders profitieren. Die jüngst angepasste Passagierprognose könnte ein reinigendes Gewitter gewesen sein, falls der Bericht Klarheit bezüglich der Cashflow-Entwicklung biete./ag/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 22:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:15 / BST

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DatumRatingAnalyst
08:01 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.