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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 81 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management des Flughafenbetreibers habe sich optimistisch zur angestrebten Barmittelentwicklung im laufenden Jahr sowie den Flugverkehrs- und operativen Ergebnisaussichten (Ebitda) 2027 geäußert, schrieb Elodie Rall am Dienstag in ihrer Brancheneinschätzung. Fraport und Konkurrent Aeroports de Paris (ADP) sind ihre Favoriten./gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:20 / BST

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Datum Rating Analyst
08:26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Fraport Hold Warburg Research
11.09.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.

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