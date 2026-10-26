ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 81 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege auf bereinigter Basis um ein halbes Prozent unter den Erwartungen, inklusive eines Einmaleffekts aus einem Anteilsverkauf aber 3,7 Prozent darüber, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine positive Kursreaktion spiegele wohl die Annahme der Anleger wider, dass der bestätigte Ausblick eine Indikation dafür sei, dass der Free Cashflow im dritten Quartal stark ausfallen dürfte. Der Flughafenbetreiber habe zuvor bereits angedeutet, dass dies für das Jahres-Cashflowziel notwendig sei./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 15:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 15:45 / GMT
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