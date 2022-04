ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Neutral' - Ziel 34,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius SE (Fresenius SECo) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Die überdurchschnittliche Kursreaktion auf Zukäufe des Medizinkonzerns und der Tochter Kabi sei Beleg besserer Anlegerstimmung und weniger der daraus resultierenden Umsatzbeiträge, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 20:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2022 / 00:15 / BST