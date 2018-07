ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 37 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea Group (GEA) nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Erholung der Ergebnisse resultiere vor allem aus guten Geschäften mit Anlagen zur Verarbeitung von Lebensmitteln (Solutions), schrieb Analyst Glen Liddy in einer ersten Einschätzung der Zahlen am Montag. Allerdings sei im operativen Gewinn (Ebitda) auch eine aufgelöste Rückstellung enthalten. Dieser positive Effekt dürfte sich in den kommenden Quartalen nicht wiederholen./bek/la

Datum der Analyse: 30.07.2018

