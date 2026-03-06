DAX23.231 -1,5%Est505.617 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +2,5%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.511 +2,1%Euro1,1558 +0,2%Öl104,5 +12,0%Gold5.089 -0,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gea Group auf 'Underweight' - Ziel 57,60 Euro

09.03.26 11:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
60,45 EUR -1,20 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GEA nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 57,60 Euro auf "Underweight" belassen. Der Aublick des Anlagenbauers impliziere etwa ein Prozent Aufwärtspotenzial für die Schätzungen, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Montag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe seine Schätzung um zwei Prozent übertroffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:12 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

