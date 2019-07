ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Underweight' - Ziel 55,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55,90 Euro belassen. Die Zahlen des Spezialverpackungsherstellers für das zweite Quartal dürften sich beim Umsatz im Bereich der Konsensschätzuungen bewegen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) liege er leicht unter den Konsensschätzungen, da er Belastungen durch das Anlaufen neuer Produktionskapazitäten erwarte. Beim Cash Flow dürfte sich keine wesentliche Verbesserung zum ersten Quartal ergeben./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 08:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / 08:43 / BST