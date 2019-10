ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Underweight' - Ziel 56,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 56,40 Euro belassen. Er liege mit seinen Schätzungen für den Umsatz weitgehend im Rahmen der durchschnittlichen Markterwartungen und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) etwas darüber, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Spezialverpackungshersteller habe bereits auf Gegenind für Wachstum und Margen hingewiesen. Dies scheine der Markt zu reflektieren./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 19:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / 00:15 / BST